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18 минут назад

«Яндекс» обновил ПО роботов-курьеров для безопасного передвижения по дорогам в Марьино

Агентство «Москва»

«Яндекс» добавил карты столичного района Марьино в программное обеспечение роботов-курьеров, чтобы обеспечить их безопасные маневры и соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба беспилотных технологий компании, комментируя опубликованное в социальных сетях видео, на котором робот-курьер переезжает дорогу на красный сигнал светофора.

«Яндекс» обновил ПО роботов-курьеров для безопасного передвижения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы внимательно изучили ситуацию на видео. Марьино - новый для роботов район, поэтому роботы еще не до конца в нем освоились. Мы уже внесли изменения в программу, чтобы подобное не повторялось», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что роботы-курьеры компании «Яндекс» умеют распознавать сигналы светофоров на регулируемых перекрестах. Нерегулируемые перекрестки они переезжают только тогда, когда убедятся в безопасности маневра.

Наука и техника,Яндекс,
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