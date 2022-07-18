«Яндекс» обновил ПО роботов-курьеров для безопасного передвижения

«Яндекс» добавил карты столичного района Марьино в программное обеспечение роботов-курьеров, чтобы обеспечить их безопасные маневры и соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба беспилотных технологий компании, комментируя опубликованное в социальных сетях видео, на котором робот-курьер переезжает дорогу на красный сигнал светофора.
«Мы внимательно изучили ситуацию на видео. Марьино - новый для роботов район, поэтому роботы еще не до конца в нем освоились. Мы уже внесли изменения в программу, чтобы подобное не повторялось», - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что роботы-курьеры компании «Яндекс» умеют распознавать сигналы светофоров на регулируемых перекрестах. Нерегулируемые перекрестки они переезжают только тогда, когда убедятся в безопасности маневра.