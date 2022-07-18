Ученые создали экологичный стакан

Основная проблема переработки пластиковых стаканчиков и других упаковок со смешанными материалами в составе заключается в том, что пластик и картон очень сложно отделить друг от друга. Поэтому чаще всего такая упаковка признается непригодной для переработки.

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Разработка компании Greiner Packaging решает эту проблему. Созданные компанией стаканчики самостоятельно разделяются на картон и пластик по пути на завод по вторичной переработки. Технология получила название K3 r100.

Изобретение ученых уже сертифицировано ведущими рециклинговыми институтами. Так, K3 r100 был выбран в качестве финалиста в номинации «Лучший инновационный продукт 2022 года» европейского конкурса Plastics Recycling Awards.

Сама конструкция, к тому же, была сертифицирована Cyclos-HTP в Германии и Франции с рейтингом пригодности для вторичной переработки более 90%, а RecyClass присвоила ей рейтинг класса A, что указывает на высший уровень пригодности для вторичной переработки для упаковочного изделия.