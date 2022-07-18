В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
32 минуты назад

Ученые создали стакан, который сам отделяет пластик от бумаги

Экосфера

Основная проблема переработки пластиковых стаканчиков и других упаковок со смешанными материалами в составе заключается в том, что пластик и картон очень сложно отделить друг от друга. Поэтому чаще всего такая упаковка признается непригодной для переработки.

Ученые создали экологичный стакан
Фото: CC BY-SA 2.0 / Twentyfour Students /CC BY-SA 2.0 / Twentyfour Students /

Разработка компании Greiner Packaging решает эту проблему. Созданные компанией стаканчики самостоятельно разделяются на картон и пластик по пути на завод по вторичной переработки. Технология получила название K3 r100.

Изобретение ученых уже сертифицировано ведущими рециклинговыми институтами. Так, K3 r100 был выбран в качестве финалиста в номинации «Лучший инновационный продукт 2022 года» европейского конкурса Plastics Recycling Awards.

Сама конструкция, к тому же, была сертифицирована Cyclos-HTP в Германии и Франции с рейтингом пригодности для вторичной переработки более 90%, а RecyClass присвоила ей рейтинг класса A, что указывает на высший уровень пригодности для вторичной переработки для упаковочного изделия.

Инновационные стаканчики не только станут пригодными для переработки, но и ускорят процесс сортировки вручную — пластик значительно быстрее будут отделять от бумаги.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители