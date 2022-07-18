Производство новой модели iPhone 14 Max отстаёт от графика

Apple недавно начала пробное производство новой серии iPhone 14, а массовое планирует запустить в следующем месяце. Однако некоторые аналитики считают перспективы компании мрачными. Поскольку производство совершенно новой модели iPhone 14 Max отстаёт от графика, в будущем может возникнуть нехватка материалов для него из-за растущей глобальной инфляции.

Фото: apple apple

Согласно слухам, в линейке iPhone 14 будет четыре модели. Ожидаются два крупногабаритные смартфона вместо одного, а именно iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Производство последнего, как сообщается, отстаёт от графика. Инсайдер недавно говорил, что поставки панели дисплея iPhone 14 Max «задерживаются до августа», в то время как версии Pro не затронуты.