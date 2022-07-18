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1 час назад

В РКН заявили, что отказ мобильных операторов от ТСПУ представляет угрозу для россиян

РИА "ФедералПресс"

Отказ мобильных операторов использовать программно-аппаратный комплекс технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) приводит к возникновению информационной опасности для россиян. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

В РКН назвали новую угрозу для россиян
Фото: HUAWEIHUAWEI

«Нередки случаи, когда операторы пропускают трафик в обход ТСПУ, по тем или иным причинам допускают отключение такого оборудования. Это может представлять угрозу устойчивому функционированию интернета в России, привести к сбою в работе информационных ресурсов государственных органов», – заявили в РКН.

В России работает более 3,7 тысяч операторов связи. В Роскомнадзоре подчеркнули, что необходимо безусловное выполнение ими требований к установке, использованию и модернизации ТСПУ, а также пропуск всего трафика через них.

За отказ от использования ТСПУ операторам грозит административная ответственность в виде штрафов в размере до 50 тысяч рублей для должностных лиц, до 100 тысяч для предпринимателей и до миллиона – для юридических лиц. За систематическое нарушение оператора могут привлечь к уголовной ответственности.

В РКН отметили, что меры направлены на добросовестное исполнение операторами их обязанностей, а также для повышения их ответственности за работы инфраструктуры сетей связи и информационного пространства, пишет ТАСС.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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