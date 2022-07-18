Пользователей iPhone предупредили об опасности спирта

Портал Mashable опубликовал советы для владельцев iPhone, которые намереваются прочистить разъемы своего гаджета от грязи и пыли. Как оказалось, существует множество нюансов и правил, проигнорировав которые, пользователь рискует повредить свой смартфон.

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«Не используйте острые предметы, чтобы доставать мусор из разъемов. Мы неоднократно встречались с рекомендациями применить зубочистку, щипчики и даже скрепки для бумаги, чтобы прочистить динамики. Не делайте так», — заявила репортер Mashable Эми-Мэй Тернер.

Она также предостерегла владельцев iPhone от использования спиртосодержащих жидкостей. «Несмотря на то, что спирт испаряется быстрее воды, любая жидкость может негативно повлиять на «внутренности» смартфона», — пояснила Тернер.

Кроме того, она не рекомендует использовать баллоны с сжатым воздухом. По ее словам, они очень хорошо подходят для чистки компьютеров или клавиатур ноутбука, но не предназначены для более деликатной электроники. «Может закончиться тем, что вы лишь протолкнете пыль еще глубже в устройство», — сообщила репортер.