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1 час назад

Mashable: при чистке разъемов iPhone ни в коем случае не используйте спирт и сжатый воздух

Газета.Ruиещё 1

Портал Mashable опубликовал советы для владельцев iPhone, которые намереваются прочистить разъемы своего гаджета от грязи и пыли. Как оказалось, существует множество нюансов и правил, проигнорировав которые, пользователь рискует повредить свой смартфон.

Пользователей iPhone предупредили об опасности спирта
Фото: Газета.руГазета.ру

«Не используйте острые предметы, чтобы доставать мусор из разъемов. Мы неоднократно встречались с рекомендациями применить зубочистку, щипчики и даже скрепки для бумаги, чтобы прочистить динамики. Не делайте так», — заявила репортер Mashable Эми-Мэй Тернер.

Она также предостерегла владельцев iPhone от использования спиртосодержащих жидкостей. «Несмотря на то, что спирт испаряется быстрее воды, любая жидкость может негативно повлиять на «внутренности» смартфона», — пояснила Тернер.

Кроме того, она не рекомендует использовать баллоны с сжатым воздухом. По ее словам, они очень хорошо подходят для чистки компьютеров или клавиатур ноутбука, но не предназначены для более деликатной электроники. «Может закончиться тем, что вы лишь протолкнете пыль еще глубже в устройство», — сообщила репортер.

Взамен она предложила применить мягкую щетку, которой необходимо пользоваться под небольшим углом, чтобы вытащить грязь наружу. Также в процессе чистки может помочь специальная клейкая масса вроде Blu Tack, которая собирает в себя пыль при легком нажатии на разъемы смартфона. Вместо сжатого воздуха Тернер рекомендует использовать воздушную грушу для сдувания пыли, которая работает по аналогичному принципу, но обладает меньшей мощью.

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