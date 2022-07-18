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1 час назад

В России хотят легализовать «белых» хакеров и вознаграждать их

Чемпионат.comиещё 3

Газета «Ведомости» сообщила, что Минцифры планирует легализовать «белых» хакеров. Об этом стало известно благодаря источнику газеты из российской компании, специализирующейся на кибербезопасности.

В России хотят легализовать «белых» хакеров и вознаграждать их
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Суть таких «белых» хакеров в том, чтобы помогать анализировать уязвимости и устранять их. Притом всё это будет в рамках закона. Их не получится обвинить в неправомерном доступе к компьютерной информации. Бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий отметил, что пока такие хакеры считаются нарушителями закона, но это может измениться.

Достаточно вспомнить про историю админа одного из операторов связи в Обнинске, который решил помочь клиентам и просканировал их сеть на уязвимости, за что его прихватили сотрудники ФСБ и сейчас судят по ст. 274.1 за неправомерное воздействие на КИИ РФ.

Также стало известно о желании закрепить в законодательстве новое понятие bug bounty. Оно будет означать выплату вознаграждения за обнаружение уязвимостей. Ещё ожидается поддержка бонусной программы.

Получится ли легализовать «белых» хакеров, точно неизвестно.

Наука и техника,Алексей Лукацкий,ФСБ,
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