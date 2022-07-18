В России задумали легализовать «белых» хакеров

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Этичные («белые») хакеры специализируется на тестировании безопасности компьютерных систем. Как сообщил изданию источник в одной из российских компаний-разработчике инструментов кибербезопасности, ведомство планирует закрепить в законодательстве понятие bug bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей) и запустить для них бонусную программу.

Таким образом «белых» хакеров можно будет привлекать к анализу уязвимостей в информационных государственных системах, при этом они избегут обвинений в «неправомерном доступе к компьютерной информации».