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20 минут назад

В России задумали легализовать «белых» хакеров

Lenta.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России задумалось о легализации «белых» хакеров. Об этом стало известно «Ведомостям».

В России задумали легализовать «белых» хакеров
Фото: ReutersReuters

Этичные («белые») хакеры специализируется на тестировании безопасности компьютерных систем. Как сообщил изданию источник в одной из российских компаний-разработчике инструментов кибербезопасности, ведомство планирует закрепить в законодательстве понятие bug bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей) и запустить для них бонусную программу.

Таким образом «белых» хакеров можно будет привлекать к анализу уязвимостей в информационных государственных системах, при этом они избегут обвинений в «неправомерном доступе к компьютерной информации».

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказал, что «белые» хакеры в России столкнулись со сложностями при получении выплат за поиск уязвимостей, а на исправление этой проблемы потребуется время.

Наука и техника,Минкомсвязь РФ,
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