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25 минут назад

Samsung S22 на процессорах Snapdragon и Exynos сравнили по скорости и автономности

Ferra.ru

Эксперт канала PhoneBuff на YouTube выяснил, на каком процессоре Samsung Galaxy S22 покупать в 2022 году лучше: Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1.

Эксперт выяснил, какой процессор у Samsung Galaxy S22 лучше
Фото: ferra.ruferra.ru

В ходе обзора в выпуске на YouTube-канале эксперт сравнил Samsung S22 на Exynos 2200 с этой же моделью на Snapdragon 8 Gen 1. Всего теста было два: на скорость открытия приложений и на скорость разрядки аккумулятора.

Жители Канады и США при покупке S22 получают смартфон на Snapdragon 8 Gen 1, а вот жители большинства других стран - на Exynos 2200. Так какой же процессор всё-таки лучше?

Для первого теста авторы канала запускали на смартфонах такие приложения, как Starbucks, Word, Excel, «Камера» и пр. В целом быстрее запускались приложения на Snapdragon, в некоторых случаях - даже гораздо быстрее (например, программа для обработки фотографий). В целом разница между S22 на Snapdragon и Exynos составила 35 секунд.

Что касается автономности, то отличия одной модели от другой в этом случае совсем незначительные. Полностью разрядить S22 на базе Snapdragon удалось за 8 часов, а на базе Exynos - за 7 часов 58 минут. Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше.

Наука и техника,Starbucks,
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