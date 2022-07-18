Раскрыты условия исчезновения штамма «Омикрон»

Штамм «Омикрон» может быть вытеснен, если появится более агрессивный вариант COVID-19 или другой опасный вирус. Об этом заявил главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов, сообщил портал «Известия».
По его словам, штамм «омикрон» может отдать доминирующую позицию новому возбудителю или другому генотипу COVID-19, если инфекция будет обладать большей способностью к заражению и вытеснит все остальные материнские штаммы.
При этом Сапронов подчеркнул, что предсказать возникновение новых штаммов коронавируса или инфекций достаточно сложно. Поэтому возникает необходимость в постоянном мониторинге эпидемиологической ситуации внутри страны.
«Мы должны мониторить эти изменения и быть готовыми к возможному приходу высокопатогенного генотипа вируса», — отметил специалист.
При этом Сапронов пояснил, почему в России в последнее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, россияне стали чаще посещать отечественные курорты, что сперва положительно сказалось на эпидемиологической обстановке. Однако сейчас на курортах Краснодарского края и Кавказа образовалось большое скопление народа, и распространение инфекции снова увеличилось.