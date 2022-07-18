Раскрыты условия исчезновения штамма «Омикрон»

Штамм «Омикрон» может быть вытеснен, если появится более агрессивный вариант COVID-19 или другой опасный вирус. Об этом заявил главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов, сообщил портал «Известия».

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По его словам, штамм «омикрон» может отдать доминирующую позицию новому возбудителю или другому генотипу COVID-19, если инфекция будет обладать большей способностью к заражению и вытеснит все остальные материнские штаммы.

При этом Сапронов подчеркнул, что предсказать возникновение новых штаммов коронавируса или инфекций достаточно сложно. Поэтому возникает необходимость в постоянном мониторинге эпидемиологической ситуации внутри страны.

«Мы должны мониторить эти изменения и быть готовыми к возможному приходу высокопатогенного генотипа вируса», — отметил специалист.