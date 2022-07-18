Изменение климата привело к быстрому отступлению ледников

Ученые Института геофизики Техасского университета (UTIG) и Технологического института Джорджии раскрыли вклад изменения климата в отступление ледников. Результаты исследования опубликованы в журнале The Cryosphere.

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Климатологи определили, что даже незначительное глобальное потепление приводит к таянию или отступлению большинства ледников. Для этого ученые использовали методологию, в которой рассматривается быстрое отступление ледника как вероятностное событие подобное лесному пожару или тропическому шторму. Для того, чтобы произошло значительное отступление, ледник должен отступить за порог устойчивости, который представляет собой крутой подъем подстилающей поверхности. Вероятность этого варьируется в зависимости от местного климата и состояния океана.