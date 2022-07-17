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1 час назад

Астрономы уловили «сердцебиение» в миллиардах световых лет от нас

Елена Прошина

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили в созвездии Цефея регулярный и ритмичный радиосигнал, напоминающий сердцебиение. Он был классифицирован как быстрый радиовсплеск (FRB). Об этом пишет журнал Nature.

Астрономы уловили «сердцебиение» в миллиардах световых лет от нас
Фото: NASANASA

Ученые обнаружили сигнал с помощью мощного канадского телескопа CHIME в конце декабря 2019 года. Он привлек их внимание тем, что длился в течение трех секунд, что в 1000 раз дольше, чем всплески такого типа.

Научный сотрудник MIT Даниэль Микилли пояснил, что FRB заинтересовал исследователей института не только своей продолжительностью, но и тем, что в его структуре фиксировались «необычайно четкие периодические структуры длиной в несколько сотен миллисекунд».

Специалист подчеркнул, что ученые впервые столкнулись с такой специфичной периодичностью космических сигналов.

В MIT отметили, что необычный FRB мог возникнуть в результате взаимодействия крупных космических объектов, к примеру, «намагниченной» нейтронной звезды и вращающегося вокруг нее плазменного облака.

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