В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Энтомологи обнаружили грибок, который превращает мух в некрофилов

Газета.Ruиещё 1

Поражающий домашних мух грибок выделяет вещества, которые заставляют самцов спариваться с трупами зараженных самок, выяснили исследователи из Шведского университета сельскохозяйственных наук и Копенгагенского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале ISME Journal.

Зомби-грибок превращает мух в некрофилов
Фото: DepositphotosDepositphotos

Грибок энтомофтора мушиная поражает домашних мух, проникая в организм через ротовую полость и передаваясь другим мухам через прикосновения к зараженному трупу. Как показало более подробное изучение механизмов заражения, одними прикосновениями дело не обходится: поражая самок, грибок после их смерти приводит к выделению соединений сексвитерпенов, которые привлекают самцов и заставляют их спариваться с трупами. Более того, с течением времени концентрация сексвитерпенов повышается: в экспериментах 73% самцов предпочитали спариваться с зараженными самками, умершими 25-30 часов назад. Свежие трупы привлекали внимание гораздо меньшей части самцов.

«Химические сигналы действуют как феромоны, которые привлекают самцов мух и вызывают у них невероятное желание спариваться с безжизненными трупами самок», — пояснил эколог Хенрик де Файн Лихт, один из авторов исследования.

Ученые рассчитывают, что понимание механизмов, с помощью которых грибок заражает и губит мух, позволит разработать новые способы контроля их популяций — мухи разносят большое количество инфекций, и снижение численности насекомых позволит повлиять и на риски распространения патогенов.

Наука и техника,Трупы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители