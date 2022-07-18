Зомби-грибок превращает мух в некрофилов

Поражающий домашних мух грибок выделяет вещества, которые заставляют самцов спариваться с трупами зараженных самок, выяснили исследователи из Шведского университета сельскохозяйственных наук и Копенгагенского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале ISME Journal.

Грибок энтомофтора мушиная поражает домашних мух, проникая в организм через ротовую полость и передаваясь другим мухам через прикосновения к зараженному трупу. Как показало более подробное изучение механизмов заражения, одними прикосновениями дело не обходится: поражая самок, грибок после их смерти приводит к выделению соединений сексвитерпенов, которые привлекают самцов и заставляют их спариваться с трупами. Более того, с течением времени концентрация сексвитерпенов повышается: в экспериментах 73% самцов предпочитали спариваться с зараженными самками, умершими 25-30 часов назад. Свежие трупы привлекали внимание гораздо меньшей части самцов.