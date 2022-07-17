Названы зараженные вирусом приложения для Android

Названы 8 Android-приложений, которые необходимо срочно удалить из-за вируса «Автолик», самовольно подписывающего пользователя на «премиум-услуги».

Фото: Reuters Reuters

Список составил эксперт по информационной безопасности Максим Инграо. В совокупности пользователи загрузили вредоносные приложения более 3 млн раз, пишет издание Bleeping Computer.

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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-android-malware-on-google-play-installed-3-million-times/

Максим Инграо назвал вредонос Autolycos – «Автолик» (древнегреческий мифологический персонаж, прославившийся умением воровать).

По словам Инграо, восемь приложений для Android содержат вредоносную программу, которую загрузили ничего не подозревающие жертвы. Сейчас Autolycos может находиться на миллионах устройств.

Зараженными оказались следующие приложения в Google Play:

- Vlog Star Video Editor (миллион загрузок)

- Creative 3D Launcher ( миллион загрузок)

- Funny Camera (500 тыс. загрузок)

- Wow Beauty Camera (100 тыс. загрузок)

- Gif Emoji Keyboard (100 тыс. загрузок)

- Razer Keyboard & Theme (50 тыс. загрузок)

- Freeglow Camera 1.0.0 (5 тыс. загрузок)

- Coco camera v1.1 (1 тыс. загрузок)

Сейчас все они удалены из Play Store.

При этом Инграо отметил, что обнаружил и сообщил об этих вредоносных приложениях в Google еще в июне 2021 года.

Google подтвердил получение результатов, однако компания не предпринимала никаких действий в течение шести месяцев, а потом удалила только шесть из них. Еще два были удалены недавно, после обнародования в СМИ.

Основная цель Autolycos — подписать жертву на премиум-услуги без ее ведома. Это достигалось путем выполнения URL-адресов в отдельном удаленном браузере. Приложения Autolycos работали скрытно, не предупреждая пользователей. Многие из них получали разрешение на чтение SMS-сообщений.