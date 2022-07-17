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23 минуты назад

Apple предложила $2 млн за взлом режима блокировки в iPhone

Ferra.ru

Apple официально запустила новую функцию под названием «Режим блокировки» на конференции WWDC в этом году. Опция поставляется с системой iOS 16 и позволяет противостоять атакам вирусов сопоставимых с Pegasus. Теперь Apple предложила самое высокое в отрасли вознаграждение в размере 2 миллионов долларов за взлом этого режима.

Apple предложила $2 млн за взлом режима блокировки в iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда iPhone находится в режиме блокировки, система блокирует вложения изображений и предварительный просмотр ссылок в большинстве сообщений iMessage. Кроме того, она будет блокировать звонки FaceTime со странных номеров, а данные iPhone будут заблокированы до тех пор, пока устройство не окажется в руках владельца.

Режим блокировки будет доступен для тестирования разработчиками этим летом, а официальный релиз состоится этой осенью. До тех пор энтузиасты должны будут найти в нём возможные уязвимости.

Наука и техника,Apple,
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