Apple предложила $2 млн за взлом режима блокировки в iPhone

Apple официально запустила новую функцию под названием «Режим блокировки» на конференции WWDC в этом году. Опция поставляется с системой iOS 16 и позволяет противостоять атакам вирусов сопоставимых с Pegasus. Теперь Apple предложила самое высокое в отрасли вознаграждение в размере 2 миллионов долларов за взлом этого режима.

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Когда iPhone находится в режиме блокировки, система блокирует вложения изображений и предварительный просмотр ссылок в большинстве сообщений iMessage. Кроме того, она будет блокировать звонки FaceTime со странных номеров, а данные iPhone будут заблокированы до тех пор, пока устройство не окажется в руках владельца.