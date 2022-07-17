Названы лучшие игровые ноутбуки 2022 года

На YouTube-канале «ТехноМакс» назвали самые быстрые ноутбуки для игр за оптимальную цену. Всего таких моделей получилось около 20.

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Авторы канала «ТехноМакс» в одном из выпусков на YouTube перечислили лучше игровые лэптопы, входящие в разные ценовые категории. Это от 80 до 100 тысяч рублей, от 100 до 130 тысяч рублей, от 130 до 160 тысяч рублей и от 160 до 220 тысяч рублей.

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Среди моделей, которые стоят от 80 до 100 тысяч рублей ведущий выделил следующие.

Lenovo Legion 5 15IMH6. Работает устройство на процессоре Intel Core i5-10500H с видеокартой RTX 3050. Из плюсов этой модели - качественный экран с частотой обновления 165 Гц, наличие видеокарты с максимальным TGP, хорошее качество сборки, продуманное охлаждение и несильный нагрев, низкий уровень шума. Среди недостатков специалист отмечает наличие 8 ГБ оперативной памяти, которая работает в одноканальном режиме, всего 4 ГБ видеопамяти, не очень актуальный процессор.

HP VICTUS 16-d0051ur. Близок по характеристикам к предыдущему. Работает он на базе Core i5-11400H с видеокартой RTX 3050. Из главных минусов у него, по мнению ведущего, - не очень хорошие динамики, которые дают невыразительный звук, а также не очень высокие значения TGP для RTX 3050. У него уже, кроме того, 16 ГБ ОЗУ, а не 8 ГБ.

Acer Nitro 5 AN515-45-R4SB. Этот ноутбук оснащён процессором Ryzen 5 5600H с RTX 3060. Но недостатков у него не так мало. Это негромкие динамики, не очень яркий дисплей, шумная работа под нагрузкой, 8 ГБ ОЗУ (и работает оперативная память только в одноканальном режиме), не слишком высокий TGP видеокарты. За свои деньги в целом эта модель отличается хорошей производительностью.

HP OMEN 16-c0007ur. На нём установлены Ryzen 5 5600H и видеокарта RX 6600M. Он обладает прекрасной производительностью, но при этом у него посредственные динамики, не слишком яркий экран, довольно сильный нагрев, нет поддержки DLSS.

В категории «От 100 до 130 тысяч рублей» лучшими оказались следующие ноутбуки.

MSI Sword 15 A12UE-286XRU. На нём установлен процессор Intel Core i5-12500H и видеокарта RTX 3060. Среди недостатков эксперт перечисляет у него наличие всего 8 ГБ ОЗУ, слабые динамики, средний уровень TGP видеокарты.

Lenovo Legion 5 15ACH6A. Он оснащён Ryzen 5 5600H и RX 6600M, хорошим экраном, 1 ТБ SSD, 16 ГБ ОЗУ. Считается хорошим профессиональным и игровым решением. Однако приобрести такие модели в России довольно непросто. К тому же в некоторых магазинах на них завышают цену: до 130-140 тысяч рублей.

HP VICTUS 16-d0048ur. Этот ноутбук идёт с процессором Core i5-11400H и с видеокартой RTX 3060. Из недостатков у него только слабые динамики и не очень высокий TGP для RTX 3060. Считается данный лэптоп в своей категории одним из самых производительных в играх.

Dell G15 5515. Этот ноутбук - самый быстрый в играх среди моделей стоимостью от 100 до 130 тысяч рублей. Установлен на нём процессор Ryzen 7 5800H, видеокарта RTX 3060, у него хорошая система охлаждения и 16 ГБ ОЗУ. При этом дисплей у этого лэптопа не очень качественный.

Что касается стоимости от 130 до 160 тысяч рублей, то лучшими оказались по этому пункту такие ноутбуки, как MSI Delta 15 A5EFK-039XRU, HP OMEN 16-c0040ur, ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM-HN042, AORUS 15P XD, MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU, ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY-HQ007. Всеми этими моделями можно пользоваться сразу же после покупки, замечает эксперт.

MSI Delta 15 A5EFK-039XRU. Единственным его недостатком считается шумная система охлаждения. При этом вам будет доступен мощный Ryzen 7 5800H и видеокарта RX 6700M, экран с частотой обновления 240 Гц, SSD на 1 ТБ.

HP OMEN 16-c0040ur. На нём тоже установлен AMD Ryzen 7 5800H, но видеокарта другая - RTX 3070. При его покупке нужно быть готовым к тихим динамикам, не особо яркому экрану и довольно сильному нагреву.

ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM-HN042. Это пример ноутбука, который подойдёт как для игр, так и для профессиональных задач (программирование, видеомонтаж). Он оснащён Intel Core i7-12700H с RTX 3060, переключателем MUX Switch. Однако у него память типа DDR5, а стоит она недёшево и найти её не так просто.

AORUS 15P XD. При его приобретении вы получите процессор Core i7-11800H, видеокарту RTX 3070, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Но нужно понимать, что динамики у этого лэптопа не очень громкие, а экрану чуть не хватает яркости.

MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU. Он оснащён Intel Core i7-11800H и RTX 3070, экраном 240 Гц. Однако при покупке нужно быть внимательнее, так как иногда встречается брак дисплея.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY-HQ007. На нём установлен производительный AMD Ryzen 9 5900HX, Radeon RX 6800M, качественный экран Quad HD. Но стоимость у этой модели сильно варьируется в зависимости от магазина, а также у ASUS ROG Strix G15 отсутствует MUX Switcher.

Лучшими игровыми ноутбуками 2022 года за 160-220 тысяч рублей стали три модели. Это Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, MSI GP66 Leopard 11UH-054XRU и MSI Vector GP66 12UH-276XRU.

MSI GP66 Leopard 11UH-054XRU. Отличается эта модель процессором Intel Core i7-11800H, видеокартой GeForce RTX 3080, экраном 240 Гц. Но при этом данный ноутбук очень шумный и сильно нагревается.

MSI Vector GP66 12UH-276XRU. Установлены здесь Intel Core i7-12700H, RTX 3080 и экран в 240 Гц. Он довольно тихий и не так сильно греется, однако блок питания у него просто гигантский.