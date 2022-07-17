Intel представила эталонную настольную видеокарту ограниченной серии

В рамках программы LinusTechTips WAN американский производитель Intel продемонстрировал флагманскую видеокарту Arc A770 Limited Edition. Ограниченная серия свидетельствует о том, что модель обладает специальным решением для охлаждения, которое дополняется RGB-подсветкой.
В самой корпорации сообщают о том, что A770 является первым графическим ускорителем, на котором наконец-то можно играть. Помимо этого, новинка отлично подходит для разгона. Сама видеокарта обладает таким же дизайном, как и A750 LE, с двумя вентиляторами, четырьмя разъёмами для экрана (3 x DP, 1 x HDMI) и двумя разъёмами питания (6-контактный и 8-контактный).
К сожалению, технические параметр новой карты на данный момент официально не раскрыты. Согласно неофициальным данным, A770 оборудована полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Что касаемо конфигурации памяти, то новинка должна выйти с 16 ГБ GDDR6.