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19 минут назад

Intel представила настольную эталонную видеокарту Arc A750 ограниченной серии

FBM.ru

В рамках программы LinusTechTips WAN американский производитель Intel продемонстрировал флагманскую видеокарту Arc A770 Limited Edition. Ограниченная серия свидетельствует о том, что модель обладает специальным решением для охлаждения, которое дополняется RGB-подсветкой.

Intel представила эталонную настольную видеокарту ограниченной серии
Фото: fbm.rufbm.ru

В самой корпорации сообщают о том, что A770 является первым графическим ускорителем, на котором наконец-то можно играть. Помимо этого, новинка отлично подходит для разгона. Сама видеокарта обладает таким же дизайном, как и A750 LE, с двумя вентиляторами, четырьмя разъёмами для экрана (3 x DP, 1 x HDMI) и двумя разъёмами питания (6-контактный и 8-контактный).

К сожалению, технические параметр новой карты на данный момент официально не раскрыты. Согласно неофициальным данным, A770 оборудована полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Что касаемо конфигурации памяти, то новинка должна выйти с 16 ГБ GDDR6.

Наука и техника,Intel,
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