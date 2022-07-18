Microsoft может продлить платную подписку Windows 7

Согласно сведениям Statcounter, на данный момент версия операционной системы Windows 7 установлена на 11,54 процента устройств.
В субботу, 16 июля 2022 года, стало известно о том, что американская корпорация Microsoft может продлить платную расширенную подписку Windows 7 Extended Security Updates вплоть до 2026 года. Об этом пишет ghacks.net.
Об этом свидетельствуют обнаруженные энтузиастами лицензии и ключи ESU в июльских обновлениях безопасности под кодовыми наименованиями B5015861 и KB5015862. Сама же компания Microsoft на данный момент не подтвердила эти сведения.
Примечательно, что хоть и официальную поддержку версии операционной системы Windows 7 прекратили в 2020 году, она продолжает пользоваться популярностью у пользователей по всему миру. К примеру, согласно сведениям сервиса Statcounter, в настоящее время Windows 7 установлена на 11,54 процента персональных компьютеров. Для сравнения, Windows 11 используют на 10,96 процента устройств.