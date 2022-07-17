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1 час назад

Потерю Y-хромосомы у мужчин связали с преждевременной смертью

Lenta.ruиещё 1

Ученые Медицинской школы Университета Вирджинии выяснили, что потеря мужской хромосомы по мере старения связана с рубцеванием сердечной мышцы и может способствовать смертельной сердечной недостаточности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Потерю Y-хромосомы у мужчин связали с преждевременной смертью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что многие мужчины в старости (примерно около 40 процентов в возрасте 70 лет) теряют Y-хромосому, что происходит преимущественно в клетках крови. Особенно этому подвержены курильщики. Исследования показывают, что потеря хромосомы приводит к преждевременной смерти и возрастным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера.

В новой работе ученые использовали технологию редактирования генов CRISPR для разработки мышиной модели, чтобы раскрыть подробности о последствиях потери Y-хромосомы. Они обнаружили, что подобный ход событий ускоряет развитие возрастных заболеваний и делает мышей более склонными к появлению рубцевой ткани на сердце. Причиной фиброзов оказалась сложная цепочка реакций иммунной системы.

Результаты показывают, что устранение последствий потери Y-хромосомы может помочь мужчинам прожить более долгую и здоровую жизнь. Ученые отмечает, что одним из возможных вариантов лечения может быть препарат пирфенидон, который уже одобрен федеральным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для лечения идиопатического легочного фиброза — формы рубцевания легких.

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