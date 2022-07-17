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46 минут назад

WhatsApp позволит включать автоудаление сообщений в нескольких чатах одновременно

Газета.Ruиещё 3

В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась функция, которая позволяет включать автоудаление сообщений в нескольких чатах одновременно. Информация об этом появилась на сайте ресурса WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: PexelsPexels

Отмечается что новая функция находится в пункте меню «Исчезающие сообщения». Она позволяет выбрать таймер, по истечению которого удаляются посты (24 часа, 7 дней или 90 дней), а также чаты, на которые будет распространяться правило.

Сейчас в обсуждаемом меню можно установить таймер только для конкретного чата, а также применить выбранное правило в отношение всех новых чатов. Функция же из бета-версии позволяет менять настройки и для уже созданных диалогов.

Когда нововведение появится в релизной версии WhatsApp, не сообщается.

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