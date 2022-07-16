Россиянам рассказали об опасности анонимных SIM-карт

По словам эксперта, главная проблема в том, что данные симки зарегистрированы на индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц. Они могут «гулять из рук в руки годами». При этом реальный собственник карты может забрать свой номер в любой момент. Тогда он начнет получать ваши звонки и СМС, включая банковские коды доступа и коды мессенджеров.