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20 минут назад

Россиянам рассказали об опасности анонимных SIM-карт

Майк Габриелян

SIM-карты, полученные без предоставления паспортных данных, угрожают безопасности пользователя. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, сообщает РИА «Новости».

Россиянам рассказали об опасности анонимных SIM-карт
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, главная проблема в том, что данные симки зарегистрированы на индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц. Они могут «гулять из рук в руки годами». При этом реальный собственник карты может забрать свой номер в любой момент. Тогда он начнет получать ваши звонки и СМС, включая банковские коды доступа и коды мессенджеров.

«Небольшая сумма»: эксперт о решении ряда операторов ввести плату за сим-карты

Также имеется риск, что компания, на которую оформлена карта, может закрыться. Тогда автоматически приостановится контракт, а связь отключится.

Ранее эксперт назвал простые способы сократить количество спам-звонков.

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