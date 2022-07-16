Россиянам рассказали об опасности анонимных SIM-карт

SIM-карты, полученные без предоставления паспортных данных, угрожают безопасности пользователя. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, сообщает РИА «Новости».
По словам эксперта, главная проблема в том, что данные симки зарегистрированы на индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц. Они могут «гулять из рук в руки годами». При этом реальный собственник карты может забрать свой номер в любой момент. Тогда он начнет получать ваши звонки и СМС, включая банковские коды доступа и коды мессенджеров.
Также имеется риск, что компания, на которую оформлена карта, может закрыться. Тогда автоматически приостановится контракт, а связь отключится.
Ранее эксперт назвал простые способы сократить количество спам-звонков.