Россиянам рассказали об опасности «бесплатных» SIM-карт

Бесплатные SIM-карты, полученные с рук или в «серых» салонах связи, несут в себе риски с точки зрения безопасности данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова.

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По его словам, шлавная проблема заключается в том, что эти карты не регистрируются на реального абонента, а оформляются на индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц.

«В идеальной картине мира бесплатные SIM-карты должны сразу оформляться на новых владельцев, но на практике они гуляют из рук в руки годами, а иногда и вовсе никогда не меняют собственника на действительного», – сказал Мясоедов.

Он также добавил, что реальный собственник карты по закону может забрать свой номер в любой момент и начать получать ваши звонки и СМС, в том числе, банковские коды доступа.

Кроме того, существует риск того, что компания, на которую оформлена карта, может закрыться, тогда отключится и связь.