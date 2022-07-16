В России разработали экстренную самозарядку смартфона

Студент пермского политехнического университета (ПНИПУ) разработал встраиваемую в сотовый систему "самозарядки". Об этом сообщает Naked Science.

В публикации отмечается, что разработка даст возможность непрерывно заряжать телефон. Процесс будет происходить за счет "превращающейся механической энергии в электрическую во время движения".

"В отличие от портативных заряжающих устройств (PowerBank), изобретение студента ПНИПУ меньше весом и объемом. Кроме этого, у него есть возможность самозарядки", — рассказали в пресс службе университета.

Внедрение готового продукта планируется реализовывать в 2023-2024 годах.

Ранее в Министерстве образования и науки заявили, что эндопротез тазобедренного сустава, который не потребует замены, разработали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Протез состоит из двух частей — сферы и ножки.