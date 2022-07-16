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1 час назад

Ученые Техасского университета нашли способ лечения болезни Альцгеймера путем переливания крови

runews24.ru

Исследователи из Техасского университета разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера, который подразумевает полную замену крови. Работа ученых была опубликована в журнале «Молекулярная психиатрия».

Американские ученые нашли способ лечения болезни Альцгеймера
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

По мнению специалистов, этот метод эффективно уменьшает образование амилоидных бляшек в сером веществе головного мозга, что приводит к развитию болезни Альцгеймера. Теория ученых была проверена на мышах.

Исследовательская группа провела ряд процедур переливания крови у здоровых мышей с болезнью Альцгеймера. Путем экспериментов удалось установить, что количество неправильно свернутого белка, который вызывает развитие болезни, уменьшилось.

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