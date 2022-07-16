Американские ученые нашли способ лечения болезни Альцгеймера

Исследователи из Техасского университета разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера, который подразумевает полную замену крови. Работа ученых была опубликована в журнале «Молекулярная психиатрия».
По мнению специалистов, этот метод эффективно уменьшает образование амилоидных бляшек в сером веществе головного мозга, что приводит к развитию болезни Альцгеймера. Теория ученых была проверена на мышах.
Исследовательская группа провела ряд процедур переливания крови у здоровых мышей с болезнью Альцгеймера. Путем экспериментов удалось установить, что количество неправильно свернутого белка, который вызывает развитие болезни, уменьшилось.