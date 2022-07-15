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1 час назад

"Ситуация непростая": новый глава "Роскосмоса" сделал заявление

Илья Родин

Новый гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов провел встречу с руководством госкорпорации. Он обозначил дальнейшую стратегию развития компании. Об этом пишет пресс-служба «Роскосмоса».

"Ситуация непростая": новый глава "Роскосмоса" сделал заявление
Фото: ТАССТАСС

Юрий Борисов выразил слова благодарности своему предшественнику Дмитрию Рогозину. Он подчеркнул, что при нем «за более чем три года не случилось ни одной серьезной аварии».

Глава корпорации отметил, что следует продолжить работу над важными проектами, в частности, над созданием Российской орбитальной станции. По его словам, после завершения они станут «витриной достижений корпорации».

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Борисов уточнил, что давление на РФ со стороны западных стран продолжает нарастать, количество санкционных пакетов постоянно увеличивается. Он полагает, что корпорации придется столкнуться со значительными трудностями.

«Без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся её решить», - заявил генеральный директор.

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ранее опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором рассказал об итогах своей деятельности в 2018-2022 годах.

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