"Ситуация непростая": новый глава "Роскосмоса" сделал заявление

Новый гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов провел встречу с руководством госкорпорации. Он обозначил дальнейшую стратегию развития компании. Об этом пишет пресс-служба «Роскосмоса».

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Юрий Борисов выразил слова благодарности своему предшественнику Дмитрию Рогозину. Он подчеркнул, что при нем «за более чем три года не случилось ни одной серьезной аварии».

Глава корпорации отметил, что следует продолжить работу над важными проектами, в частности, над созданием Российской орбитальной станции. По его словам, после завершения они станут «витриной достижений корпорации».

Борисов уточнил, что давление на РФ со стороны западных стран продолжает нарастать, количество санкционных пакетов постоянно увеличивается. Он полагает, что корпорации придется столкнуться со значительными трудностями.

«Без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся её решить», - заявил генеральный директор.