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24 минуты назад

В Windows 11 появилась раритетная функция

Lenta.ru

Microsoft добавила возможность переноса музыкальных треков с CD в память компьютера в обновлении Windows 11. Об этом сообщает издание TechRadar.

В Windows 11 появилась раритетная функция
Фото: YoutubeYoutube

Журналисты обратили внимание, что соответствующая возможность появилась в обновлении встроенного проигрывателя Windows Media Player. Опция позволяет пользователям копировать музыку с компакт-дисков в память компьютера и воспроизводить ее через плеер.

По словам авторов, новая версия Windows Media Player по функционалу стала ближе к ранним версиям программы, в которой была доступна раритетная опция. В сборке Windows 11 25158 возможно копировать музыку с компакт-дисков и сохранять данные в формате MP3, AAC, FLAC и ALAC с выбором битрейта.

Mozilla почтила память Internet Explorer

Авторы издания отметили, что новая функция может пригодиться опытным пользователям ПК. В последние годы юзеры стали все реже слушать композиции с CD-дисков из-за появления компьютеров без дисковода и распространения музыкальных стриминговых сервисов.

Microsoft объявила о закрытии Internet Explorer 15 июня. При этом поддержание работоспособности Internet Explorer планируется на основе Edge вплоть до 2029 года, а возможно, и дольше.

Наука и техника,Microsoft,
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