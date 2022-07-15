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1 час назад

Москвичи смогут увидеть пролет МКС на фоне Луны ночью 16 июля

Москва24

В ночном небе 16 июля москвичи смогут увидеть, как Международная космическая станция (МКС) пролетит на фоне Луны, сообщает космонавт Сергей Корсаков в своем телеграм-канале.

Москвичи смогут увидеть пролет МКС на фоне Луны ночью 16 июля
Фото: М24М24

"В центре города транзит произойдет в 02:05:28 <...> Станция появится над западной частью горизонта в 02:00 и будет двигаться низко над южной частью горизонта", – рассказал он.

Корсаков рекомендовал снимать видео или серию фото с очень короткими выдержками и высокой частотой съемки, ведь длительность пролета составит менее одной секунды.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера".

Сообщалось, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.

В свою очередь, Дмитрий Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. При этом на его реализацию пока нет средств.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/nauka/15072022/481782?utm_source=CopyBuf

Наука и техника,Сергей Корсаков,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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