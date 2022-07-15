Москвичи смогут увидеть пролет МКС на фоне Луны ночью 16 июля

В ночном небе 16 июля москвичи смогут увидеть, как Международная космическая станция (МКС) пролетит на фоне Луны, сообщает космонавт Сергей Корсаков в своем телеграм-канале.

Фото: М24 М24

"В центре города транзит произойдет в 02:05:28 <...> Станция появится над западной частью горизонта в 02:00 и будет двигаться низко над южной частью горизонта", – рассказал он.

Корсаков рекомендовал снимать видео или серию фото с очень короткими выдержками и высокой частотой съемки, ведь длительность пролета составит менее одной секунды.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера".

Сообщалось, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.

В свою очередь, Дмитрий Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. При этом на его реализацию пока нет средств.