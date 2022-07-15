В России разработали систему самозарядки смартфона

«Технологию можно адаптировать под применение в телефонах, смарт-часах и других устройствах, требующих зарядки от каких-либо источников питания. Однако на сегодняшний день трудно добиться высокой эффективности самозаряжающегося устройства в связи с высоким энергопотреблением устройств, требующих зарядки (телефонов, часов и прочего) и малой степенью научно-технического прогресса в области создания микрогенераторов», — рассказал автор разработки Иван Фролов.