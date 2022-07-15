Intel официально представила видеокарту

Представители Intel посетили студию Gamers Nexus, чтобы рассказать о новых видеокартах серии Arc Alchemist. В ролике был представлен графический ускоритель A750.

Фото: CQ CQ

Карта A750 Limited Edition была показана со многих ракурсов, включая ту сторону, где расположены два разъема питания. Такая конфигурация теоретически может выдавать до 225 Вт, плюс дополнительные 75 Вт через слот PCI-Express.

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