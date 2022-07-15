Intel официально представила видеокарту

Представители Intel посетили студию Gamers Nexus, чтобы рассказать о новых видеокартах серии Arc Alchemist. В ролике был представлен графический ускоритель A750.
Карта A750 Limited Edition была показана со многих ракурсов, включая ту сторону, где расположены два разъема питания. Такая конфигурация теоретически может выдавать до 225 Вт, плюс дополнительные 75 Вт через слот PCI-Express.
Технические характеристики A750 не были озвучены сотрудниками Intel. Представители компании лишь заявили, что запуск этих карт состоится «раньше, чем мы думаем». По мнению редакции портала Videocardz, Limited Edition в названии подразумевает, что GPU оснащен урезанным графическим процессором ACM-G10 с 24 ядрами Xe и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6.