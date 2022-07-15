Первые покупатели Nothing Phone 1 пожаловались на брак экрана

Смартфон от основателя OnePlus под брендом Nothing Phone 1 поступил в продажу, и первые покупатели новинки уже сообщают о технических проблемах гаджета. На это обратило внимание сетевое издание Mobiltelefon.Ru.

Фото: intl.nothing.tech intl.nothing.tech

Сообщается, что пользователи столкнулись с типичной проблемой OLED-дисплеев, при которой на экране проявляются заметные зелено-розовые засветы.

Один из пользователей также пожаловался на запотевание линз камер, несмотря на то, что смартфон защищен от влаги по стандарту IP53. Образование конденсата, которое ранее наблюдалось в первой партии смартфонов Xiaomi 12, происходило на морозе, тогда как пожаловавшиеся на проблему Nothing Phone 1 пользователи находятся в Индии. В связи с этим Mobiltelefon допускает, что владелец мог уронить девайс в воду и теперь пытается выдать это за производственный брак.

Еще один пользователь Nothing Phone 1 столкнулся с «умирающими» пикселями рядом с вырезом фронтальной камеры — вокруг отверстия образовался ореол черного цвета.