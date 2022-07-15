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40 минут назад

Мессенджер WhatsApp на ПК научат быстрым ответам

Газета.Ruиещё 1

Разработчики WhatsApp готовят функцию быстрого ответа на сообщения для пользователей настольной версии мессенджера, сообщает портал WABetaInfo. Нововведение для компьютеров будет работать аналогично мобильным уведомлениям с возможностью ответа.

WhatsApp получит функцию, ускоряющую общение
Фото: Газета.руГазета.ру

В будущем обновлении пользователи смогут ввести ответ на входящее сообщение прямо в окне уведомлений, которое будет появляться в правом нижнем углу экрана. Обычное приложение WhatsApp для ПК не имеет этой функции.

Нововведение станет доступно пользователям, которые скачают необходимое обновление мессенджера WhatsApp из магазина приложений Microsoft. В случае загрузки программы с сайта WhatsApp пользователи не смогут получать уведомления с возможностью быстрого ответа.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в WhatsApp появится возможность установки голосового сообщения в качестве статуса-аналога «Истории». Новая функция станет дополнением к уже имеющимся статусам в виде текста, фото и видео.

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