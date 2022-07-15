WhatsApp получит функцию, ускоряющую общение

Разработчики WhatsApp готовят функцию быстрого ответа на сообщения для пользователей настольной версии мессенджера, сообщает портал WABetaInfo. Нововведение для компьютеров будет работать аналогично мобильным уведомлениям с возможностью ответа.

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В будущем обновлении пользователи смогут ввести ответ на входящее сообщение прямо в окне уведомлений, которое будет появляться в правом нижнем углу экрана. Обычное приложение WhatsApp для ПК не имеет этой функции.

Нововведение станет доступно пользователям, которые скачают необходимое обновление мессенджера WhatsApp из магазина приложений Microsoft. В случае загрузки программы с сайта WhatsApp пользователи не смогут получать уведомления с возможностью быстрого ответа.