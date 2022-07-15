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1 час назад

На китайцев в карантине начали надевать электронные браслеты. Люди опасаются слежки с их помощью

Ferra.ru

Жители Пекина рассказали, что их заставляют носить электронные браслеты для мониторинга во время домашнего карантина. Многие назвали это опасной вещью — государство может следить за больными или теми, кто контактировал с заражёнными либо вернулся из-за границы, через эти устройства.

Китайцев с COVID-19 обяжут носить следящие устройства
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Один из жителей Пекина рассказал, что вернулся из командировки, самостоятельно связался с медработниками и предложил сдать анализы и сесть на карантин. Ему сказали, что теперь он, по новым правилам, должен носить электронный браслет, который якобы будет отслеживать показатели здоровья.

Мужчина отметил, что если этот браслет может подключаться к интернету, «он определённо может записывать мои передвижения». Он сравнил устройство с электронными наручниками.

Вот так выглядит браслет, медработники обещают доставить его на дом:

Ferra.ru

После скандала в соцсетях Муниципальная комиссия здравоохранения Пекина заявила, что карантин требуется только для тех, кто возвращается в Пекин из регионов с высоким риском заражения коронавирусом, а носить электронные браслеты не обязательно.

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