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1 час назад

Не баг, а фича: Apple прокомментировала более медленный SSD в новых MacBook Air M2

Ferra.ru

В начале июня, в рамках WWDC 2022, компания Apple представила свой новый ноутбук — MacBook Air M2.

Apple прокомментировала медленный SSD в MacBook Air M2
Фото: ReutersReuters

Теперь же первые пользователи начали получать свои устройства на руки. Разумеется, среди них нашлось немало тех, кто решил протестировать новинку в различных сценариях.

По итогу выяснилось, что базовый Air на основе процессора M2 демонстрирует до 50% и 30% более низкую скорость чтения и записи соответственно по сравнению с моделью 2020 года. Какое-то время Apple отмалчивалась по этому поводу, но вот, наконец-то, она дала комментарий The Verge:

Apple

Благодаря увеличению производительности M2 новые MacBook Air и MacBook Pro остаются невероятно быстрыми даже по сравнению с ноутбуками на базе более мощных версий M1. В системах используется новая память NAND высокой плотности, которая позволяет размещать 256 ГБ на одном чипе. Хотя тесты твердотельных накопителей могут показать разницу по сравнению с предыдущим поколением, производительность систем на базе M2 в реальных условиях оказывается на порядок выше.

Таким образом, Apple подтвердила, что не видит проблем в случившемся. Компания предлагает обращать внимание не на скорость работы SSD, а на общую производительность ноутбука.

Отсюда следует, что каких-либо исправлений (например, в новых партиях) ждать явно не стоит.

Наука и техника,Apple,
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