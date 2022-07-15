Apple прокомментировала медленный SSD в MacBook Air M2

В начале июня, в рамках WWDC 2022, компания Apple представила свой новый ноутбук — MacBook Air M2.

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Теперь же первые пользователи начали получать свои устройства на руки. Разумеется, среди них нашлось немало тех, кто решил протестировать новинку в различных сценариях.

По итогу выяснилось, что базовый Air на основе процессора M2 демонстрирует до 50% и 30% более низкую скорость чтения и записи соответственно по сравнению с моделью 2020 года. Какое-то время Apple отмалчивалась по этому поводу, но вот, наконец-то, она дала комментарий The Verge:

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Благодаря увеличению производительности M2 новые MacBook Air и MacBook Pro остаются невероятно быстрыми даже по сравнению с ноутбуками на базе более мощных версий M1. В системах используется новая память NAND высокой плотности, которая позволяет размещать 256 ГБ на одном чипе. Хотя тесты твердотельных накопителей могут показать разницу по сравнению с предыдущим поколением, производительность систем на базе M2 в реальных условиях оказывается на порядок выше.

Таким образом, Apple подтвердила, что не видит проблем в случившемся. Компания предлагает обращать внимание не на скорость работы SSD, а на общую производительность ноутбука.