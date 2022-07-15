Стало известно о готовящейся отставке Рогозина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин готовится покинуть занимаемый пост в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники, близкие к военно-промышленному комплексу, пишет MK.RU.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

По информации газеты, глава госкорпорации может в дальнейшем заняться вопросами, связанными со специальной военной операцией на Украине. Не исключено, что он займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий.

Также изданию стало известно, что пост гендиректора «Роскосмоса» может занять нынешний вице-премьер правительства Юрий Борисов.

«Лента.ру» обратилась в «Роскосмос» за комментарием по данному поводу.