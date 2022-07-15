На российский рынок выходит китайский бренд игровых ноутбуков

Китайский бренд игровых ноутбуков Thunderobot выходит на российский рынок. Ноутбуки будут продаваться в сети "М.Видео-Эльдорадо". Об этом говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".

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"М.Видео-Эльдорадо" и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России", - отмечается в сообщении.

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Как уточнили в компании, первым в продажу поступила одна из моделей игровых ноутбуков. Ожидается, что в ближайшее время линейка ноутбуков пополнится еще семью моделями, а до конца года в ассортименте появятся игровые мониторы и системные блоки.

В сообщении также говорится, что "М.Видео-Эльдорадо" стала эксклюзивным ретейл-партнером бренда Thunderobot группы компаний Haier. Thunderobot разрабатывает и выпускает широкую линейку технологичных товаров, в том числе ноутбуки, ПК, мониторы, клавиатуры и устройства. На китайском рынке с 2014 года эту технику уже приобрели более 20 млн пользователей. Как отмечается в сообщении, для российского рынка Thunderobot производит локализацию своих компьютерных продуктов. Покупатели получат сервисную поддержку более чем в 200 сервисных центрах по всей территории РФ.

"По нашей оценке, за шесть месяцев 2022 года в России на игровые модели пришлось более 15% от общих продаж ноутбуков, что составляет более чем 200 тыс. штук. Каждый четвертый игровой ноутбук в России был куплен именно в наших сетях", - прокомментировал директор кластера "Домашний офис и фото" группы "М.Видео-Эльдорадо" Олег Резников, слова которого приводятся в сообщении.

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