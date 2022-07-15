Samsung анонсировала бюджетный Galaxy M13 5G

Компания Samsung анонсировала доступный смартфон Galaxy M13 буквально в мае. Но вот, спустя пару месяцев, вышла обновлённая версия устройства с поддержкой 5G.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В основу Samsung Galaxy M13 5G лёг чип Dimensity 700 от MediaTek. Экран новинки 6,5-дюймовый, с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Пользователям будет предложено два варианта устройства: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Цена базовой модификации составляет 175 долларов.

Из прочего стоит отметить двойную основную камеру (50 + 2 Мп), одинарную фронтальную (8 Мп), а также аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку на 15 Вт.