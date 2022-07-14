Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 200 Мп

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station заявил, что некая компания готовит смартфон с 200-мегапиксельной камерой, чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, дисплеем с частотой 120 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Новинкой может оказаться Redmi K50S Pro, сообщает портал GSMArena. В качестве основной камеры сетевое издание называет ISOCELL HP1 от Samsung или ISOCELL HP3 - оба модуля имеют разрешение в 200 Мп, но разница заключается в оптическом формате и размере пикселя. Его размер в HP1 составляет 1/1,22 и 0,64 мкм и 1/1,4 и 0,56 мкм в HP3.

В грядущем смартфоне Motorola, который также получит сенсор на 200 Мп используется более крупный HP1. Пока неизвестно, какой датчик выберет Xiaomi.

Учитывая флагманское "железо" в виде Snapdragon 8+ Gen 1, вероятнее всего выбор падет на HP1. Также неизвестно, будет ли принимать участие Leica в настройке камеры и разработке ПО для смартфона. Сроки анонса камерофона также не сообщаются.