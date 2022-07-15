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22 минуты назад

В России снизилась цена на популярный iPhone

Газета.Ruиещё 1

В середине июля 2022 года цена на iPhone 12 в России составила 50 тыс. руб., сообщает портал Hi-Tech.Mail.Ru. По данным ресурса, падение от первоначальной стоимости популярного смартфона составило 35%.

В России снизилась цена на популярный iPhone
Фото: AppleApple

Согласно каталогу Hi-Tech.Mail.Ru, самый дешевый iPhone 12 на 64 ГБ в черном цвете сейчас можно найти на «Яндекс.Маркете» по цене в 50,9 тыс. руб. При этом средняя стоимость в России уже составляет 52-55 тыс. руб. На старте продаж в 2020 году устройство предлагалось по цене от 80 тыс. руб.

Линейка смартфонов iPhone 12 была представлена в октябре 2020 года. Кроме основной номерной модели в эту серию вошли iPhone 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.

iPhone 12 оснащается двумя 12-мегапиксельными камерами — основной и ультраширокоугольной, а также фронтальным модулем на 12 Мп, который дополнен сканером Face ID для разблокировки по лицу. За производительность смартфонов серии iPhone 12 отвечает чипсет Apple A14 Bionic.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в «М.Видео» начали продавать подержанные iPhone.

Наука и техника,М.Видео,Apple,
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