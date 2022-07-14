В сети магазинов «М.Видео» начали продавать подержанные iPhone

Сейчас для покупки доступны подержанные смартфоны двух моделей – iPhone 11 и iPhone XR. При этом покупатели могут выбрать цвет и объём памяти. Однако цена на б/у смартфон практически не отличается от новой модели. К примеру, подержанный iPhone XR с 64 Гб памяти можно купить за 38 490 рублей, но точно такая же новая модель стоит 39 999 рублей. Представители «М.Видео» объяснили это тем, что состояние б/у моделей «почти как новое».