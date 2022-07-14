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6 минут назад

Теперь в «М.Видео» продаются подержанные iPhone

Елена Прошина

Торговая сеть «М.Видео» запустила в продажу б/у смартфоны компании Apple. Об этом представитель ритейлера рассказал газете «Ведомости».

В сети магазинов «М.Видео» начали продавать подержанные iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас для покупки доступны подержанные смартфоны двух моделей – iPhone 11 и iPhone XR. При этом покупатели могут выбрать цвет и объём памяти. Однако цена на б/у смартфон практически не отличается от новой модели. К примеру, подержанный iPhone XR с 64 Гб памяти можно купить за 38 490 рублей, но точно такая же новая модель стоит 39 999 рублей. Представители «М.Видео» объяснили это тем, что состояние б/у моделей «почти как новое».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что новая модель iPhone может быть анонсирована 13 сентября.

Наука и техника,М.Видео,Apple,
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