Как платить в App Store с мобильного телефона: пошаговая инструкция для iPhone и iPad

Тем, кто привык пользоваться множеством различных подписочных сервисов на смартфонах, сейчас нелегко: на фоне санкций многие способы оплатить абонементы не работают или требуют обходных путей. Пользователям Android в этом плане очень не повезло, однако на iOS все несколько полегче — абоненты «МТС» и «Билайна» могут оплачивать покупки в App Store с баланса мобильного счета. Портал iphones.ru рассказал, как это сделать.
На официальной странице оператора опубликованы все требования, которые должны выполняться для оплаты покупок через мобильный телефон. Список совсем небольшой.
На корпоративных тарифах эта функция недоступна — данный момент никак не получится обойти.
Если вы пользуетесь чужим номером, то покупки могут быть заблокированы: тогда придется посетить салон оператора, чтобы переоформить симку на ваше имя или сверить личные данные. Помимо этого, на некоторых номер по умолчанию запрещены мобильные платежи. Разблокировать функцию можно через официальное приложение «МТС Банк».
На мобильные платежи через «МТС» наложены следующие ограничения.
Опять же, на официальной странице оператора опубликованы все требования, которые должны выполняться для оплаты покупок через мобильный телефон. Но в этот раз список чуть-чуть длиннее.
Если вы пользуетесь чужим номером, то покупки могут быть заблокированы: тогда придется посетить салон оператора, чтобы переоформить симку на ваше имя или сверить личные данные. Помимо этого, на некоторых номер мобильные платежи могут быть запрещены из-за включенной функции «Мобильный перевод. Запрет». Разблокировать переводы можно через официальное приложение «Билайн».
На мобильные платежи через «Билайн» наложены следующие ограничения.
Если у вас есть симка «МТС» или «Билайн» и вы подходите всем требованиям, то дальше все просто: нужно лишь подключить номер в качестве способа оплаты. Это делается в настройках самого телефона.
Если вы все сделали правильно, то теперь покупки в App Store можно будет оплачивать со счета мобильного телефона. Правда, для перестраховки советуем прямо пополнить ваш баланс Apple ID. Это исключит риск того, что транзакция может подвиснуть в неподходящий момент. Просто войдите в App Store, нажмите на ваш профиль и выберите пункт «Добавить деньги на счет».
Несмотря на то, что способ рабочий, на практике любая попытка оплаты все равно может закончиться ошибкой. Иногда оператор не успевает обрабатывать все запросы, иногда инфраструктура Apple тормозит, иногда еще что. К сожалению, если вы столкнулись с ошибкой, ничего не поделать — подождите несколько часов и попробуйте еще раз, писать в техподдержку бессмысленно.