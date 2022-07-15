Как платить в App Store с мобильного телефона: пошаговая инструкция для iPhone и iPad

Тем, кто привык пользоваться множеством различных подписочных сервисов на смартфонах, сейчас нелегко: на фоне санкций многие способы оплатить абонементы не работают или требуют обходных путей. Пользователям Android в этом плане очень не повезло, однако на iOS все несколько полегче — абоненты «МТС» и «Билайна» могут оплачивать покупки в App Store с баланса мобильного счета. Портал iphones.ru рассказал, как это сделать.

Фото: ТАСС ТАСС

Что понадобится для оплаты через номер «МТС»

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На официальной странице оператора опубликованы все требования, которые должны выполняться для оплаты покупок через мобильный телефон. Список совсем небольшой.

SIM-карта «МТС», оформленная на ваше имя.

Тариф, поддерживающий функцию «Мобильный кошелек».

На корпоративных тарифах эта функция недоступна — данный момент никак не получится обойти.

Если вы пользуетесь чужим номером, то покупки могут быть заблокированы: тогда придется посетить салон оператора, чтобы переоформить симку на ваше имя или сверить личные данные. Помимо этого, на некоторых номер по умолчанию запрещены мобильные платежи. Разблокировать функцию можно через официальное приложение «МТС Банк».

На мобильные платежи через «МТС» наложены следующие ограничения.

До 15 000 рублей за одну транзакцию.

До 30 000 рублей в день.

Максимум 5 покупок в день.

До 40 000 рублей в месяц.

Что понадобится для оплаты через номер «Билайн»

Опять же, на официальной странице оператора опубликованы все требования, которые должны выполняться для оплаты покупок через мобильный телефон. Но в этот раз список чуть-чуть длиннее.

SIM-карта «Билайн», оформленная на ваше имя.

Тариф, поддерживающий функцию «Мобильный платеж».

За все время использования SIM-карты вы потратили минимум 150 рублей баланса на оплату тарифов и других функций «Билайн».

После совершения транзакции на вашем счету должно остаться не меньше 50 рублей.

Если вы пользуетесь чужим номером, то покупки могут быть заблокированы: тогда придется посетить салон оператора, чтобы переоформить симку на ваше имя или сверить личные данные. Помимо этого, на некоторых номер мобильные платежи могут быть запрещены из-за включенной функции «Мобильный перевод. Запрет». Разблокировать переводы можно через официальное приложение «Билайн».

На мобильные платежи через «Билайн» наложены следующие ограничения.

До 15 000 рублей за одну транзакцию

До 15 000 рублей в день.

Максимум 500 покупок в день (5000 в месяц).

До 40 000 рублей в месяц.

Как настроить оплату через мобильный телефон в App Store

Если у вас есть симка «МТС» или «Билайн» и вы подходите всем требованиям, то дальше все просто: нужно лишь подключить номер в качестве способа оплаты. Это делается в настройках самого телефона.

Откройте настройки iPhone или iPad.

Нажмите на ваш профиль iCloud наверху списка.

Выберите опцию «Оплата и доставка».

На данном этапе рекомендуем удалить из списка вашу банковскую карту — это поможет избежать неприятной ошибки при ежемесячной оплате каких-либо подписок.

Нажмите «Добавить способ оплаты» — «Мобильный телефон».

Введите ваш номер.

Если вы все сделали правильно, то теперь покупки в App Store можно будет оплачивать со счета мобильного телефона. Правда, для перестраховки советуем прямо пополнить ваш баланс Apple ID. Это исключит риск того, что транзакция может подвиснуть в неподходящий момент. Просто войдите в App Store, нажмите на ваш профиль и выберите пункт «Добавить деньги на счет».

Что делать, если оплата не проходит?