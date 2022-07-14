В работе Twitter наблюдаются неполадки по всему миру

Пользователи по всему миру столкнулись с неполадками в работе социальной сети Twitter. В частности, сообщается о невозможности загрузить главную страницу и обновить новостную ленту. При этом проблема наблюдается как в desktop-версии, так и в мобильном приложении соцсети. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Первые неполадки в работе Twitter начались около 15:00 по мск, и на данный момент количество жалоб на работу сервиса уже перевалило за 50000. Отмечается, что проблемы испытывают пользователи из США и ряда стран Европы. На данный момент работа сервиса восстанавливается.

Ранее на этой неделе появилась информация, что руководство Twitter намерено подать в суд на Илона Маска. Причиной стало то, что предприниматель расторг соглашение о покупке соцсети.