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25 минут назад

В работе Twitter наблюдаются неполадки по всему миру

Елена Прошина

Пользователи по всему миру столкнулись с неполадками в работе социальной сети Twitter. В частности, сообщается о невозможности загрузить главную страницу и обновить новостную ленту. При этом проблема наблюдается как в desktop-версии, так и в мобильном приложении соцсети. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В работе Twitter наблюдаются неполадки по всему миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первые неполадки в работе Twitter начались около 15:00 по мск, и на данный момент количество жалоб на работу сервиса уже перевалило за 50000. Отмечается, что проблемы испытывают пользователи из США и ряда стран Европы. На данный момент работа сервиса восстанавливается.

Ранее на этой неделе появилась информация, что руководство Twitter намерено подать в суд на Илона Маска. Причиной стало то, что предприниматель расторг соглашение о покупке соцсети.

Напомним, что в России сервис Twitter был официально заблокирован в начале марта.

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