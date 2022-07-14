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1 час назад

"Мегафон" будет использовать нейросеть и ИИ для видеоанализа внештатных ситуаций в городах

ТАСС

"Мегафон" разработал комплексное решение, которое позволит проводить видеоаналитику внештатных ситуаций и прогнозировать их развитие. Система использует искусственный интеллект и нейросеть, сообщили в пресс-службе оператора.

"Мегафон" будет использовать нейросеть и ИИ для видеоанализа внештатных ситуаций в городах
Фото: ТАССТАСС

"Мегафон" создал уникальную систему видеоаналитики для безопасности городов. Новое решение, использующее нейронную сеть и искусственный интеллект, может не только мгновенно замечать нештатные ситуации - например, возгорания или аварии, но и прогнозировать их развитие", - рассказали в пресс-службе.

Для отслеживания системе помогают объединенная сеть "умных" видеокамер, защищенная инфраструктура связи, а также два отдельных программных решения. Первое - базовый софт для аналитики данных, а второе - поисковый алгоритм на основе нейросетей, обеспечивающий почти 100% точность идентификации.

При этом система обучена создавать текстовые описания к каждому записанному ей видеофайлу, которые позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать искомые объекты и события. Более того, алгоритм может мгновенно распознать более 3 млн различных типов изображений.

В настоящее время решение применяется в Анапе - система полностью покрывает центр города и общественные места в курортной зоне.

Наука и техника,Мегафон,
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