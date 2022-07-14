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37 минут назад

Как удалить фон на фотографии: пять простых способов

Мария Иванова

Иногда бывают ситуации, когда ту или иную фотографию нужно очистить от фона — такое требование, например, частенько выдвигают интернет-магазины. Хорошая новость в том, что для подобной операции необязательно разбираться в профессиональном фоторедакторе: вот несколько простых приложений, которые помогут вам быстро обработать изображение.

Как удалить фон на фотографии: пять простых способов
Фото: Cedar Lake VenturesCedar Lake Ventures

Clipping Magic

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Clipping Magic — простой онлайновый фоторедактор, способный быстро убрать фон изображения. Для начала, загрузите фото на сайт, нажав на «Загрузить изображение». После этого на экране появится ваша фотография, а по бокам — две панели инструментов. Выберите красный инструмент (значок минуса) и выделите фон, который вы хотите удалить. Если вы выделили что-то лишнее, то выберите зеленый инструмент (значок плюса) — он вернет вырезанные элементы изображения. «Скальпелем» можно обработать мелкие детали, чтобы они не потерялись.

Несмотря на всю простоту работы, Clipping Magic имеет один существенный минус: для выгрузки обработанных изображений потребуется платная подписка. Плюс рендер картинок занимает некоторое время и требует постоянного подключения к Интернету.

Cedar Lake Ventures

FotoFuze

Еще один онлайновый редактор, но гораздо более специализированный. FotoFuze предназначен для очистки фотографий от низкокачественного белого фона. Он также позволяет поправить ошибки выдержки, автоматически обрезать изображение и провести цветокоррекцию. Просто нажмите на new album, введите имя альбома и загрузите картинки. После этого выберите magic highlighter и выделите объект — приложение автоматически покажет, как он будет выглядеть без фона. Только имейте в виду, что FotoFuze не сможет корректно работать, если фон фотографии неровный или текстурированный.

Oriku

PhotoScissors

PhotoScissors — неплохая бесплатная альтернатива Clipping Magic, если вам нужен простой редактор без нагромождения лишних функций. Процедура обустроена аналогичным образом: посла нажатия на Upload Image и загрузки изображения, на экране появится две панели инструментов. Зеленым (значок плюса) выделяется сам объект, желтым (значок минуса) — фон, который нужно удалить. Приложению не достает только возможностей для быстрой ретуши итогового изображения, но это мелочи.

PhotoScissors

Microsoft Office

Это прозвучит странно, но, в случае крайней необходимости, удалить нежелательный фон изображения можно через одно из приложений Microsoft Office. Перенесите фотографию в файл Microsoft Word и на верхней панели инструментов выберите «Формат рисунка» — «Удалить фон». Затем выделите области для удаления и сохранения при помощи одноименных функций и готово — останется лишь сохранить изменения. После этого обработанное фото можно изъять из программы и использовать по назначению. Конечно, метод довольно кустарный, так как он не позволит провести ретушь, но лучше, чем ничего.

Скриншот

Hotpot Tools

Наконец, последняя опция на случай, если вам совсем не хочется заморачиваться — это онлайн-платформа Hotpot Tools, которая редактирует фотографии при помощи искусственного интеллекта. Если вы не переживаете о потере четкости изображения, алгоритм проделает всю работу: от вас требуется только загрузить изображение на сайт. Минус, как обычно, только в том, что за невероятную простоту использования инструмента придется платить: стоимость выгрузки изображения в максимальном разрешении будет зависеть от размера файла.

Panabee
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