Как удалить фон на фотографии: пять простых способов

Иногда бывают ситуации, когда ту или иную фотографию нужно очистить от фона — такое требование, например, частенько выдвигают интернет-магазины. Хорошая новость в том, что для подобной операции необязательно разбираться в профессиональном фоторедакторе: вот несколько простых приложений, которые помогут вам быстро обработать изображение.

Фото: Cedar Lake Ventures Cedar Lake Ventures

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Clipping Magic — простой онлайновый фоторедактор, способный быстро убрать фон изображения. Для начала, загрузите фото на сайт, нажав на «Загрузить изображение». После этого на экране появится ваша фотография, а по бокам — две панели инструментов. Выберите красный инструмент (значок минуса) и выделите фон, который вы хотите удалить. Если вы выделили что-то лишнее, то выберите зеленый инструмент (значок плюса) — он вернет вырезанные элементы изображения. «Скальпелем» можно обработать мелкие детали, чтобы они не потерялись.

Несмотря на всю простоту работы, Clipping Magic имеет один существенный минус: для выгрузки обработанных изображений потребуется платная подписка. Плюс рендер картинок занимает некоторое время и требует постоянного подключения к Интернету.

Cedar Lake Ventures

Еще один онлайновый редактор, но гораздо более специализированный. FotoFuze предназначен для очистки фотографий от низкокачественного белого фона. Он также позволяет поправить ошибки выдержки, автоматически обрезать изображение и провести цветокоррекцию. Просто нажмите на new album, введите имя альбома и загрузите картинки. После этого выберите magic highlighter и выделите объект — приложение автоматически покажет, как он будет выглядеть без фона. Только имейте в виду, что FotoFuze не сможет корректно работать, если фон фотографии неровный или текстурированный.

Oriku

PhotoScissors — неплохая бесплатная альтернатива Clipping Magic, если вам нужен простой редактор без нагромождения лишних функций. Процедура обустроена аналогичным образом: посла нажатия на Upload Image и загрузки изображения, на экране появится две панели инструментов. Зеленым (значок плюса) выделяется сам объект, желтым (значок минуса) — фон, который нужно удалить. Приложению не достает только возможностей для быстрой ретуши итогового изображения, но это мелочи.

PhotoScissors

Microsoft Office

Это прозвучит странно, но, в случае крайней необходимости, удалить нежелательный фон изображения можно через одно из приложений Microsoft Office. Перенесите фотографию в файл Microsoft Word и на верхней панели инструментов выберите «Формат рисунка» — «Удалить фон». Затем выделите области для удаления и сохранения при помощи одноименных функций и готово — останется лишь сохранить изменения. После этого обработанное фото можно изъять из программы и использовать по назначению. Конечно, метод довольно кустарный, так как он не позволит провести ретушь, но лучше, чем ничего.

Скриншот

Наконец, последняя опция на случай, если вам совсем не хочется заморачиваться — это онлайн-платформа Hotpot Tools, которая редактирует фотографии при помощи искусственного интеллекта. Если вы не переживаете о потере четкости изображения, алгоритм проделает всю работу: от вас требуется только загрузить изображение на сайт. Минус, как обычно, только в том, что за невероятную простоту использования инструмента придется платить: стоимость выгрузки изображения в максимальном разрешении будет зависеть от размера файла.