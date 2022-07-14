В работе Twitter произошел сбой

Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения, а также при подключении к серверу.
Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Японии и Нидерландах, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах.
В России доступ к Twitter ограничен с марта текущего года.