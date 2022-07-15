Раскрыт дизайн iPhone 14 Pro Max

Осенью состоится презентация очередной серии смартфонов Apple — iPhone 14. Сегодня в сеть уже утекли фото макета модели iPhone 14 Pro Max, которые раскрыли элементы её дизайна.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Снимками металлического макета iPhone 14 Pro Max поделился инсайдер Дуан Руи (Duan Rui) в твиттере. По изображениям видно, что спереди у смартфона не будет выреза в виде «чёлки» в экране — вместо этого заметны два отверстия: овальное и круглое.

Два выреза явно предназначены для фронтальной камеры, а также для необходимых датчиков Face ID. На задней панели у смартфона будет расположен большой блок камер в верхнем левом углу. По этим изображениям можно сказать, что модуль камеры будет больше, чем у iPhone 13 Pro Max. В нём будут три основных датчика изображения и светодиодная вспышка.