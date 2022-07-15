Раскрыт дизайн iPhone 14 Pro Max

Осенью состоится презентация очередной серии смартфонов Apple — iPhone 14. Сегодня в сеть уже утекли фото макета модели iPhone 14 Pro Max, которые раскрыли элементы её дизайна.
Снимками металлического макета iPhone 14 Pro Max поделился инсайдер Дуан Руи (Duan Rui) в твиттере. По изображениям видно, что спереди у смартфона не будет выреза в виде «чёлки» в экране — вместо этого заметны два отверстия: овальное и круглое.
Два выреза явно предназначены для фронтальной камеры, а также для необходимых датчиков Face ID. На задней панели у смартфона будет расположен большой блок камер в верхнем левом углу. По этим изображениям можно сказать, что модуль камеры будет больше, чем у iPhone 13 Pro Max. В нём будут три основных датчика изображения и светодиодная вспышка.
Ожидается, что в основной камере будет установлен 48-мегапиксельный сенсор, который будет работать в паре с 12-мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольным объективом, а также 12-мегапиксельным сенсором с телеобъективом. Предполагается, что iPhone 14 Pro Max будет оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, новым чипсетом A16 Bionic и аккумулятором ёмкостью 4323 мАч.