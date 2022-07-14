Lenovo показала ноутбук с гибким экраном

Lenovo показала в 44-секундном тизере ноутбук ThinkPad X1 Fold второго поколения. Судя по видео, Lenovo внесла несколько изменений по сравнению с оригинальным ThinkPad X1 Fold с гибким экраном, который был выпущен в 2020 года.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Напомним, что ThinkPad X1 Fold – одно из немногих устройств, выпущенных с недолговечной архитектурой Intel Lakefield. Процессоры Intel Lakefield, снятые с производства через год после их запуска, такие как Core i5-L16G7, были медленными и не дотягивали до более старых альтернатив для ноутбуков с архитектурой Intel Whiskey Lake. Судя по всему, следующий ThinkPad X1 Fold сохранит процессоры Intel, и будет соответствовать стандартам платформ Intel Evo и vPro.

Таким образом, ThinkPad X1 Fold второго поколения должен отличаться лучшим временем автономной работы, чем его предшественник. Кроме того, Lenovo сообщает, что новая модель будет обладать съёмной клавиатурой, содержащей TrackPoint, любимый джойстик ThinkPad. Более того, толстые рамки оригинального ThinkPad X1 Fold уступили место более тонким рамкам.