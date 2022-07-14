Пользователей WhatsApp предупредили об опасности

Руководитель WhatsApp Уилл Кэткарт предупредил пользователей мессенджера о распространении вредоносных клонов WhatsApp среди популярных приложений для смартфонов на Android. Об этом топ-менеджер сообщил в Twitter.

«Наша команда исследователей по безопасности обнаружила вредоносное ПО от разработчика HeyMods, имитирующее WhatsApp», — отметил Кэткарт.

По его словам, популярность мессенджера сделала приложение привлекательной целью для киберпреступников, создающих опасные версии якобы WhatsApp в попытке украсть данные или взломать смартфоны пользователей.

Он призвал пользователей внимательнее загружать версии WhatsApp вне магазина приложений Google Play, так как опасные клоны мессенджера распространяются по сети, но не внутри сервиса от Google. Разработчики вредоносных версий WhatsApp утверждают, что их аналоги мессенджера якобы имеют новые функции.