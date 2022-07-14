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4 минуты назад

Пользователей WhatsApp предупредили о вредоносных клонах мессенджера

Газета.Ruиещё 1

Руководитель WhatsApp Уилл Кэткарт предупредил пользователей мессенджера о распространении вредоносных клонов WhatsApp среди популярных приложений для смартфонов на Android. Об этом топ-менеджер сообщил в Twitter.

Пользователей WhatsApp предупредили об опасности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Наша команда исследователей по безопасности обнаружила вредоносное ПО от разработчика HeyMods, имитирующее WhatsApp», — отметил Кэткарт.

По его словам, популярность мессенджера сделала приложение привлекательной целью для киберпреступников, создающих опасные версии якобы WhatsApp в попытке украсть данные или взломать смартфоны пользователей.

Он призвал пользователей внимательнее загружать версии WhatsApp вне магазина приложений Google Play, так как опасные клоны мессенджера распространяются по сети, но не внутри сервиса от Google. Разработчики вредоносных версий WhatsApp утверждают, что их аналоги мессенджера якобы имеют новые функции.

В WhatsApp появилась новая функция

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp работают над возможностью установки голосового сообщения в качестве статуса пользователя. Новая функция станет дополнением к уже имеющимся статусам в виде текста, фото и видео.

Наука и техника,Уилл Кэткарт,
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