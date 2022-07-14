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1 час назад

СМИ сообщают о возвращении TikTok в Россию, но TikTok отнекивается

Чемпионат.com

Сегодня российские СМИ сообщили, что TikTok планирует вернуться в Россию и открыть для россиян возможность выкладывать свой контент и вести прямые трансляции. Информация поступила от телеканала «360».

TikTok прокомментировал возможное возвращение в Россию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно данным, TikTok может полноценно вернуться в Россию 27 сентября. Социальная сеть не полностью ушла из страны, а лишь на время приостановила в ней деятельность.

Несмотря на информацию от СМИ, сотрудники TikTok опровергли все данные. В пресс-службе социальной сети сообщили, что компания не собирается снимать ограничения, а возможность выкладывать видео и проводить прямые эфиры россиянам по-прежнему будет закрыта.

Когда TikTok планирует полноценно вернуться в Россию, неизвестно. Возможно, руководство социальной сети ждёт разрешения напряжённой ситуации на Украине.

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