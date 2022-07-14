Маск назвал сроки орбитального полета Starship

Первый орбитальный полет прототипа многоразового космического корабля Starship, предназначенного для отправки людей и грузов в дальний космос, может состояться в августе, заявил основатель американской компании SpaceX предприниматель Илон Маск. Об этом пишет ТАСС.

Фото: SpaceX SpaceX

По словам бизнесмена, орбитальный полет может состояться в названные сроки в случае, если все основные системы изделия успешно пройдут тестирование. «Если тестирование пройдет хорошо, то уже в следующем месяце», — отметил Маск.

В июле прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенный для запуска перспективного космического корабля Starship к Луне и Марсу, загорелся на пусковой площадке компании SpaceX в штате Техас. Как тогда заявил Маск, повреждения от инцидента оказались незначительными.

В июне основатель SpaceX заявил, что Starship будет готов к первому орбитальному полету в июле.