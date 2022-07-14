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1 час назад

Ученые обнаружили, что классическая музыка делает дельфинов счастливыми

Газета.Ru

Исследователи из Падуанского университета считают, что звучание классической музыки делает дельфинов более счастливыми. Работа ученых была опубликована в журнале Applied Animal Behavior Science.

Ученые узнали, что делает дельфинов счастливыми
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Всего исследователи отобрали для эксперимента восемь дельфинов возрастом от 5 до 49 лет из дельфинария в Риччоне, Италия.

Ученые включали через подводный динамик дельфинам произведения Баха, Грига, Бетховена и других композиторов, после чего животные начинали вести себя более дружелюбно. Они показывали больший интерес друг к другу: толкали сородичей и синхронно плыли долгое время.

Предоставление им игрушек или воспроизведение других звуков не имело такого же воздействия. По словам ученых, это может означать, что классическая музыка провоцирует выброс в кровь эндорфина, который отвечает за счастье и социальные связи.

Ранее биологи рассказали, зачем дельфины по очереди трутся о кораллы.

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