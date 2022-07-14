Ученые узнали, что делает дельфинов счастливыми

Исследователи из Падуанского университета считают, что звучание классической музыки делает дельфинов более счастливыми. Работа ученых была опубликована в журнале Applied Animal Behavior Science.

Всего исследователи отобрали для эксперимента восемь дельфинов возрастом от 5 до 49 лет из дельфинария в Риччоне, Италия.

Ученые включали через подводный динамик дельфинам произведения Баха, Грига, Бетховена и других композиторов, после чего животные начинали вести себя более дружелюбно. Они показывали больший интерес друг к другу: толкали сородичей и синхронно плыли долгое время.

Предоставление им игрушек или воспроизведение других звуков не имело такого же воздействия. По словам ученых, это может означать, что классическая музыка провоцирует выброс в кровь эндорфина, который отвечает за счастье и социальные связи.