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6 минут назад

В Сеть «слили» новый складной Samsung Galaxy Z Fold 4 за месяц до анонса

Ferra.ruиещё 1

Уже в августе Samsung представит новые складные смартфоны — Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. Накануне, благодаря авторитетному инсайдеру Evleaks, стало известно чуть больше о модели Fold.

Раскрыты характеристики нового Samsung Galaxy Z Fold 4
Фото: ferra.ruferra.ru

Интернет-источник рассказал, что всего у устройства будет три вариации постоянной памяти — от 128 до 512 ГБ. Оперативной же памяти ожидается до 12 ГБ.

Цветовых варианта Samsung готовит четыре: бежевый, серо-зелёный, фантомно-чёрный и бордово-красный. При этом последняя модификация будет эксклюзивом версий с 256 и 512 ГБ постоянки. Версии на 1 ТБ не планируется.

Напомним, что ранее также появилась информация об использовании в Galaxy Z Fold 4 процессора Snapdragon 8+ Gen 1, 7,6-дюймового основного экрана, а также подэкранной фронтальной камеры. Основная же камера получит три модуля: на 50, 12 и 12 Мп.

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