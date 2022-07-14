Раскрыты характеристики нового Samsung Galaxy Z Fold 4

Уже в августе Samsung представит новые складные смартфоны — Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. Накануне, благодаря авторитетному инсайдеру Evleaks, стало известно чуть больше о модели Fold.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Интернет-источник рассказал, что всего у устройства будет три вариации постоянной памяти — от 128 до 512 ГБ. Оперативной же памяти ожидается до 12 ГБ.

Цветовых варианта Samsung готовит четыре: бежевый, серо-зелёный, фантомно-чёрный и бордово-красный. При этом последняя модификация будет эксклюзивом версий с 256 и 512 ГБ постоянки. Версии на 1 ТБ не планируется.